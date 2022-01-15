В Грузии число приезжих из Узбекистана выросло в разы
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В Азербайджане ведутся работы по восстановлению междугородних пассажироперевозок автотранспортом - министерство (ФОТО)
Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии - замминистра энергетики Азербайджана (ВИДЕО)
По случаю 30-летия установления азербайджано-турецких дипломатических отношений министры иностранных дел обменялись поздравительными посланиями
Володимир Зеленский: Визит Президента Ильхама Алиева в Украину носит большой символический характер, это особый визит
Президент Ильхам Алиев: Достигнутые сегодня договоренности с Украиной позволят Азербайджану в еще большем объеме обеспечить свою продовольственную безопасность
Ипотечный фонд Азербайджана установил лимиты на выдачу в 2022 г. льготных ипотечных кредитов банками
Вымышленное утверждение МИД Армении о якобы "погромах" армянского населения в Баку нацелено на сокрытие собственных преступлений этой страны - Лейла Абдуллаева
От имени Президента Украины Володимира Зеленского в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева дан ланч
Уникальные кадры о творчестве Фархада Бадалбейли - Госфильмофонд презентовал восстановленный фильм 1987 года (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Володимир Зеленский выступили с заявлениями для печати (ФОТО/ВИДЕО)