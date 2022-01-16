В минэкономики Грузии рассказали, как власти будут бороться с ростом цен

Правительство Грузии в ближайшее время представит инициативы по борьбе с высокой инфляцией, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава журналистам, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.

"У нас есть несколько инициатив, в том числе инициатива по стабилизации цен на медикаменты и открытию конкуренции на рынке", – сказала Турнава.

По ее словам, власти намерены допустить на фармацевтический рынок медикаменты из Турции и разработать план по привлечению в страну инвесторов.

За год цены выросли на коммунальные услуги (43,5%), транспорт (17,3%), гостиницы и рестораны (14%) и здравоохранение (7,9%). В декабре цены на продовольствие за год выросли на 15,6%. Больше всего подорожали растительное масло – 24,5%, овощи – 20,7%, хлеб и хлебопродукты – 20,2%, сахар – 19,8%, молоко и яйца – 15,3%.

По мнению Нацбанка, до конца года инфляция останется высокой.

При прочих равных условиях текущий прогноз предполагает снижение инфляции с весны 2022 года, что вместе с принятием временных факторов будет поддержано существующей жесткой денежно-кредитной политикой и фискальной консолидацией.