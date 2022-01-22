Польша и Грузия проведут заседание Совместной межправительственной комиссии – министерство

БАКУ /Trend/ - Грузия и Польша готовятся к следующему заседанию Польско-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили Trend в Министерстве экономического развития и технологий Польши.

Сообщается, что комиссия является важным органом для мониторинга и содействия развитию польско-грузинского экономического сотрудничества, это является возможностью углубления сотрудничества и создания новых проектов.

"Грузия очень положительно оценивается международными организациями как одна из наиболее открытых экономик в мире с точки зрения инвестиционной политики, поэтому мы видим большие возможности для польских инвесторов. Офис внешней торговли польского Агентства инвестиций и торговли, который действует в Тбилиси, доказывает, что Польша признает Грузию перспективным рынком для развития торговых и инвестиционных отношений между странами", - говорится в сообщении министерства.

Польша уже реализовала несколько проектов в Грузии, таких как программа "Poland. Business Harbor", предназначенная для ИТ-специалистов, которая предусматривает упрощение визовых и административных вопросов, а также возможность получения некоторого финансирования.

"Несколько месяцев назад было подписано соглашение между Польшей и Грузией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов, которое завершилось в интересах обеих сторон", - добавили в министерстве.

(Автор: Марьяна Ахмедова)