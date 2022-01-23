Президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК

Президент Грузии направила парламенту список кандидатов на пост председателя и членов ЦИК. Саломе Зурабишвили представила в парламент двух кандидатов на пост председателя ЦИК - Георгия Каландаришвили и Тенгиза Тевзадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Кандидатами на две вакантные должности члена ЦИК представлены Кристине Каджая, Леван Исакадзе, Майя Заридзе и Гия Цацашвили.

Как пояснил в беседе c «ИнтерпрессНьюс» Георгий Каландаришвили, его кандидатура будет успешной.

«Я ожидаю, что моя кандидатура в конечном итоге, после прохождения соответствующих процедур, будет успешной. Впереди слушания в комитетах, которые, естественно, дают возможность нам, кандидатам, представить депутатам наше видение, программу, в том числе, информацию об опыте и квалификации и, в то же время, предоставить исчерпывающую информацию по тем вопросам или опасениям, которые могут у них быть в отношении конкретного кандидата», - сказал Каландаришвили.

Как поясняет Каландаришвили, он планирует довести до конца начатые реформы.