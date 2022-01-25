Главный эпидемиолог Грузии призвал не спешить закрывать школы из-за коронавируса

Ограничения из-за распространения коронавируса должны в последнюю очередь распространятся на школы. Такого мнения придерживается главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Несмотря на резкое увеличение распространения случаев заражения коронавирусом, школы в Грузии продолжают работать. Перейти на дистанционное обучение могут только те школьники, чьи родители сделают специальную заявку.

«Моя рекомендация: в случае введения ограничений, школы должны закрыться в последнюю очередь, а открыться раньше всего», — сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемолог отметил, что в период пандемии самый большой удар пришелся на здоровье граждан, экономику, а также на систему образования.

С 17 января в школах Грузии возобновился весенний семестр 2021-22 учебного года. На прошлой неделе коронавирус подтвердился у 0,8% учителей и 0,1% учащихся.

Согласно действующим правилам, в случае обнаружения коронавируса у школьника или педагога отдельный класс или школа сразу же переходят на дистанционное обучение.

На данном этапе в Грузии на дистанционное обучение перешла 21 школа и 84 отдельных класса. 80 учителей, котоыре входят в группу риска по всей Грузии, пожелали проводить обучение в дистанционном формате.

В настоящее время вакцинировано 73,5% учителей и представителей администрации школ.