В Брюсселе прошло 10-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, который осуществляет парламентский контроль за выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В заявлении, размещенном на сайте Европейского парламента, отмечается, что Грузия по-прежнему привержена европейскому курсу, причем поддержка высока как среди населения, так и по партийным линиям.

«Мы поприветствовали приверженность грузинских властей дальнейшей гармонизации законодательства с ЕС в различных областях, в соответствии с Соглашением об ассоциации, отметив, тем не менее, что в некоторых областях ситуация может быть улучшена, в частности в вопросах подотчетности правоохранительных органов, независимости судебной системы и борьбы с дискриминацией уязвимых групп и меньшинств».

В Брюсселе положительно оценили введение обязательных гендерных квот для большей представленности женщин в политике, а также принятие Закона о правах людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем, из заявления следует, что Евросоюз готов продолжать оказывать Грузии финансовую и техническую помощь, однако это будет зависеть от выполнения Тбилиси договоренностей.

«Мы поприветствовали продолжение финансовой и технической помощи Грузии со стороны ЕС, подчеркнув, что дальнейшее выделение средств будет зависеть от существенного прогресса в проведении реформ, в том числе в том, что касается верховенства закона и независимости судебной системы».