Шарль Мишель пригласил президента Грузии посетить Брюссель в ближайшие дни

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Брюссель с рабочим визитом в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

В субботу между Зурабишвили и Мишелем состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине.

«У меня состоялась беседа с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем относительно развития событий в Украине, Грузии и Европе. Он пригласил меня посетить Брюссель на следующей неделе», — написала Зурабишвили в своем Twitter.

Ранее в субботу президент Грузии по телефону также обсудила ситуацию в Украине со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Президент Франции пригласил ее посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.