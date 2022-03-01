Банк Galt&Taggart пересмотрел прогноз по росту экономики Грузии на 2022 г.
Лента новостей
В Азербайджане законопроект о продбезопасности рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента
В новую госпрограмму обучения азербайджанской молодежи войдут ведущие университеты мира – Эмин Амруллаев
Список престижных зарубежных вузов для обучения азербайджанской молодежи будет обнародован до конца марта
Необходим новый подход к управлению олимпийскими спортивными комплексами в Азербайджане – министр (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г.
В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр 2021/2022
Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана