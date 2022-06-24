На акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра

Участники многотысячной акции протеста сегодня в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Организаторами акции стали гражданские активисты из оппозиционного движения «Сирцхвилиа» («Это позор»). Акция является продолжением состоявшегося 20 июня митинга «Домой, в Европу» в поддержку евроинтеграции, но проходит под лозунгом «Грузия без олигархического управления!». В акции участвуют студенты из 15 грузинских вузов.

Требования участников акции объявил активист «Сирцхвилиа» Шота Дигмелашвили:

Премьер-министр Гарибашвили должен подать в отставку.

Должно быть сформировано правительство Национального согласия, которое выполнит рекомендации Еврокомиссии.

Срок для выполнения требования — одна неделя.

3 июля на Руставели «Сирцхвилиа» проведет еще одну акцию — в случае невыполнения требований митинг превратится в перманентный.

Дигмелашвили заявил, что если Бидзина Иванишвили не прислушается к воле народа, то 3 июля на Руставели выйдет народу еще больше, чем на акцию 20 июня.

«Мы покажем ему гнев грузинского народа, какого он еще никогда не видел. Мы будет стоять здесь, не разойдемся до тех пор, пока не закончится олигархия», — заявил Дигмелашвили.

Участники движения также заявили, что намерены в ближайшую неделю посетить «все регионы, города, и села и объяснить людям, почему нужно избавится от олигарха».