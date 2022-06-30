Грузия получила спецхолодильники для хранения вакцин от коронавируса

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии получил специальные холодильники и холодные контейнеры для хранения вакцин против коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба центра.

Вакцины от коронавируса относятся к числу препаратов, которые нуждаются в строгих условиях хранения и транспортировки. Даже небольшое отклонение от температурного режима может испортить препараты. Систему, которая отвечает за хранение таких препаратов, называют "холодовой цепью".

Грузия получила более 330 специальных холодильников, которые будут распределены по клиникам страны. Устройства оснащены регуляторами температуры, системой тревоги, а также экраном для мониторинга условий хранения.

"Вы знаете насколько важна исправная система "холодовой цепи" для правильного ведения процесса вакцинации. Для того, чтобы вакцина не теряя свое высокое качество, была доставлена в дальние места с помощью принципа "холодовой цепи" так, чтобы эта система не была нарушена", – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Национальный центр получил также 500 холодных контейнеров, в которых вакцины можно хранить в течение 107 часов.

Холодильники закупил Детский фонд ООН при поддержке Агентств США по международному развитию (USAID). Цель проекта – искоренить погрешности в предоставлении вакцин против коронавируса путем "холодовой цепи".

На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca. Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.

С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 902 085 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 270 848 человек. Это 44,9% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 365 человек.