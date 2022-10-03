Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в августе

Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в августе 2022 года повысился на 11% по сравнению с августом 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 15,2%, в том числе на продовольствие – на 14,7%, а в горнодобывающей цены снизились на 14,6%.

В августе, по сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,1%, сообщает "Сакстат".

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в августе на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 21,2%, перерабатывающей промышленности – на 14,2%, в том числе на продукты питания – на 17,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 21,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,4%, в том числе на химическую продукцию – на 106,7%, а на напитки снизились на 11,4%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,5%.

Уровень годовой инфляции в Грузии в августе 2022 года составил 10,9% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%. В августе, по сравнению с июлем, уровень инфляции составил 0,1%.