Инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля – прогноз главы Нацбанка

Инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля и приблизиться целевому показателю во второй половине 2023 года. как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%, при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8%, в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.

"Согласно сегодняшним ожиданиям, инфляция должна приблизиться к целевому показателю во второй половине следующего года. Конечно, средний показатель будет выше целевого, так как он начнет снижаться с февраля", – сказал Гвенетадзе журналистам.

Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза.

"Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.

Как пояснил Гвенетадзе, в целом ситуация неопределенная еще с периода пандемии. Эту неопределенность усугубили и события в Украине. В основном из-за нарушения цепочек поставок выросли цены на товарную продукцию, что привело к новой волне роста цен.

По его словам, изначальные прогнозы менялись по ситуации, так как события в Украине по-разному влияют на разные страны.

"В Грузии в результате миграции довольно увеличились денежные переводы из России, подъем туризма был очень быстрым. Все это, конечно, способствовало укреплению курса лари, что способствует снижению импортированной инфляции", – сказал Гвенетадзе.

Принимая во внимание все эти факторы, в то же время Нацбанк проводит жесткую монетарную политику и сохраняет ее.

На сегодняшний день ставка рефинансирования определена на уровне 11%, и регулятор не исключает, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.