Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми значительно вырос

В ноябре 2022 года пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.

По информации компании, в ноябре аэропорт обслужил 232 092 пассажира, тем самым превысив аналогичные показатели 2019 года на 8%.

На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.

Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в ноябре им воспользовались 34 153 пассажира, что на 15% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 30% больше, чем в ноябре 2019 года.

TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.

В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.