Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год

Первоначальный вариант бюджета Тбилиси на 2023 год уже направлен в городской совет (сакребуло) и его размер превышает 1,6 миллиарда лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам градоначальника, к основной сумме бюджета добавится трансфер от Минфина и кредит от международных финансовых организаций. Всего на осуществление различных программ будет выделено более 1,7 миллиарда лари.

"Напомню, в 2022 году эта сумма составляла 1,56 миллиарда лари. Что касается трансфера, полученного от Минфина, то он составляет 440 миллионов лари, а кредит, полученный от международных финансовых организаций, – 136 миллионов лари. Всего бюджет на 2023 год составит 1,768 миллиарда лари", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, значительная сумма из бюджета следующего года – 530 миллионов лари будет направлена ​​на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры. Также планируется реализация нескольких новых важных проектов.

На строительство-эксплуатацию объектов инфраструктуры и укрепление-замену аварийных зданий будет выделено 243 миллиона лари, на улучшение экологической ситуации – 211 миллионов лари.

"Также важным направлением является здравоохранение и социальное направление, на которое выделено около 500 миллионов лари", – отметил мэр.

Кроме того, в 2023 году мэрия планирует закупить 200 единиц 18-метровых автобусов, полностью отремонтировать проспект Церетели, мост Дидубе, улицу Университетская, моста Мира, а также улицы Сулхан-Саба, Ингороква и Цинамдзгвришвили.

Также в следующем году будут отремонтированы парки Вазисубани, Цицишвили, Мухиани и Первой Республики. В районах Самгори и Исани будут обновлены рекреационные зоны, а в Самгори будет построен новый парк.

По словам Каладзе, в бюджете на 2023 год в том числе предусмотрены ремонт нескольких пешеходных мостов, обустройство подземных переходов на Кахетинском шоссе и закупка техники для Службы очистки города "Тбилсервис групп".