Украинский каршеринг Getmancar вышел на грузинский рынок

Грузии запустили украинский каршеринг Getmancar - услуга доступна в Тбилиси и Батуми, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Машины можно арендовать посуточно, почасово и даже поминутно.

Запуск сервиса в Грузии занял более шести месяцев, в настоящее время в Батуми и Тбилиси доступны 20 автомобилей марки Hyundai Elantra, постепенно их число будет увеличиваться.

Грузинский офис в Грузии возглавляет Леван Басилашвили.

В представительстве заявили «Новости-Грузия» что обслуживают всех, вне зависимости от гражданства - главное, чтобы были в порядке водительские права.

Тариф проката - 18 тетри/мин, 16 лари/час или 160 лари/день. В эту сумму уже заложена стоимость топлива.

Аренда оформляется через приложение Getmancar ( iOS и Android), также через мобильное приложение срабатывает ключ.