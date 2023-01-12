В Рустави реализуют проекты на $3 млн

Грузинские власти реализуют в городе Рустави (25 км от Тбилиси) инфраструктурные проекты на сумму 8 миллионов лари (около 3 миллионов долларов), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Так, близ улицы Клдиашвили реализуется проект сквера, в рамках которого строится центр неформального образования – медиатека, обустраиваются дендрологические зоны, детские и спортивные площадки.

Также на улице Рчеулишвили будет обустроено новое рекреационное пространство, которое предусматривает создание мультифункциональной зоны отдыха.

Что касается проектов дорожной инфраструктуры, в рамках восстановления старого Рустави благоустраиваются внутренние улицы.