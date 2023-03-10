Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Правящая партия Грузии назначила дату голосования против акта об иноагентах

Грузия Материалы 10 марта 2023 00:39 (UTC +04:00)
Правящая партия Грузии назначила дату голосования против акта об иноагентах

Читайте Trend в

Парламентское большинство Грузии на заседании в пятницу проголосует во втором чтении против законопроекта об иностранных агентах. Об этом в четверг в эфире телеканала IMEDI сообщил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы нашли такой юридический выход: юридический комитет написал спикеру парламента, что не будет рассматривать этот законопроект, так как авторы против его рассмотрения. И так как заседание комитета не будет обязательным и вопрос будет направлен прямо в бюро, а оно может вынести на пленарную сессию, это позволило юридически на той же неделе провести пленарное заседание, и то решение, о котором объявили сегодня, будет реализовано", - сообщил Мдинарадзе.

Он пояснил, что по правилам законопроект, который в четверг "Грузинская мечта" решила отозвать, нельзя рассматривать на той же пленарной неделе, на которой инициатива была принята в первом чтении, так как документ выносится далее на рассмотрение комитета. Но во избежание спекуляций о том, что власти могут не сдержать обещание, данное на словах, был найден выход - юридический комитет отказывается от рассмотрения законопроекта, проголосовать можно будет против него уже в пятницу.

Ранее в четверг парламент Грузии назначил заседания бюро и пленарную сессию на пятницу, несмотря на то что ранее пленарные заседания были отменены 9 и 10 марта из-за ущерба, который был нанесен зданию во время беспорядков на митингах 7 и 8 марта.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Участники обоих митингов были разогнаны глубокой ночью силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов были задержаны более 130 человек.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости