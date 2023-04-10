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Председатель ОБСЕ посетит Грузию с официальным визитом

Грузия Материалы 10 апреля 2023 00:06 (UTC +04:00)
Председатель ОБСЕ посетит Грузию с официальным визитом

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Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 10-11 апреля посетит Грузию с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В 2023 году Северная Македония – председательствующая страна в ОБСЕ, отмечает МИД Грузии.

Буяра Османи примет министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, будет сделано совместное заявление для прессы.

В программе – переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани.

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