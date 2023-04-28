Прогулочные катера и паромы в Грузии должны будут пройти обязательную регистрацию

Весь водный транспорт, передвигающийся по рекам, водохранилищам и озерам Грузии, с 1 января 2025 года будет подлежать обязательной регистрации, говорится в проекте поправок в закон "Об управлении и регулировании транспортной сферы", поступившем в парламент, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно поправкам в законодательстве Грузии появится новый термин "транспортное средство внутренних вод", под которым будет подразумеваться любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии.

Все такие транспортные средства до 1 января 2025 года будут обязаны пройти государственную регистрацию в Агентстве морского транспорта.

Агентство морского транспорта также будет отвечать за расследование инцидентов, связанных с подобным транспортом.

Поправки также предусматривают введение штрафов с 1 января 2025 года. Так, за повреждение транспорта внутренних вод будет предусмотрен штраф в размере от трех до шести минимальных оплат труда. В Грузии по законодательству размер минимальной оплаты труда при определении штрафов составляет 20 лари.

А вот нарушение правил безопасности транспортном внутренних вод будет караться штрафом в размере 500 лари в первый раз и штрафом в размере 1 тысячи лари - при повторном нарушении за год.