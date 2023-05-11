Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году

Национальный банк Грузии принял решение повысить ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил и. о. главы регулятора Арчил Мествришвили.

Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%.

"В этом году, по прогнозу Нацбанка Грузии, экономический рост будет близок к потенциальному уровню, в пределах 5%. Поэтому меньше ожидается давление со стороны совместного спроса на цены", – сказал Мествришвили.

Этому в результате денежно-кредитной политики способствуют более медленные темпы кредитования по сравнению с предыдущим годом и фискальная консолидация, отметил он.

По его словам, уровень инфляции в краткосрочной перспективе ожидается ниже целевого показателя и стабилизируется на уровне около 3 процентов в среднесрочной перспективе.

Соответственно, учитывая инфляционные тенденции и прогноз, Национальный банк Грузии начал постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики.

По решению Нацбанка ставка рефинансирования 10 мая сократилась на 0,5 процентных пункта и составила 10,5%.

Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году.