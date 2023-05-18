Названа компания, которая будет обслуживать "Азимут" в Грузии

Наземное обслуживание российской компании "Азимут" (Azimuth Airlines) будет осуществлять компания Aero Handling Georgia. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает компания оператор Тбилисского и Батумского международных аэропортов TAV Georgia.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию, начиная с 17 мая.

"TAV Georgia предоставляет авиакомпаниям различные сервисы, в том числе наземное обслуживание. Из-за интереса СМИ, разъясняем, что в случае Azimuth Airlines наземное обслуживание будет осуществлять компания Aero Handling Georgia", - говорится в сообщении компании.

Компания Aero Handling Georgia была основана в 2021 году Давидом Кварацхелия и Давидом Цивцивадзе.

Авиакомпания "Азимут" сможет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва.