Сколько грузов обработали морские порты Грузии

Согласно данным, опубликованным на сайте национальной службы статистики Грузии "Сакстат", порты и терминалы страны обработали 3,5 миллиона тонн грузов в первом квартале 2023 года. Этот показатель на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Trend.

Из обработанных грузов 39,5% составляли генеральные грузы, 34% – наливные грузы, а 26,6% – насыпные грузы.

В течение первого квартала 2023 года в порты и терминалы Грузии прибыло 3 931 судно. Генеральные грузовые суда составляли 39,7% от общего числа, наливные суда – 28,2%, контейнеровозы – 23,7%, а остальные 8,4% распределялись между сухогрузами, специализированными судами и буксирами.

В сравнении с прошлым годом, в первом квартале 2023 года количество принятых контейнеровозов увеличилось на 43,1%, генеральных судов общего типа – на 5,4%, судов для перевозки наливных грузов уменьшилось на 17,8%, а сухогрузов – на 32,4%.

Отмечается, что 16,3% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавают под флагом Панамы, 16,3% – Либерии, 13,7% – Турции, 8,4% – Мальты, 5,3% – Болгарии, 5,1% – России, а 34,9% приходят из других стран.

Кроме того, в течение этого периода порты Грузии обслужили 1,2 тысячи пассажиров, что на 55,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля прибывающих пассажиров в общем пассажиропотоке незначительно превышает долю отбывающих пассажиров и составляет 53%.

На данный момент в Грузии функционируют два порта – в Батуми и Поти. Основной поток грузов проходит через порт Поти. Однако у этого порта есть недостаток – его глубина. В настоящее время порт не может принимать суда вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.