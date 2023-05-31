В Грузии снизились цены на промпродукцию

Согласно отчету Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), в апреле 2023 года индекс цен производителей промышленной продукции снизился на 6% по сравнению с апрелем 2022 года. Это снижение в основном обусловлено уменьшением цен в перерабатывающей промышленности на 0,9%. В частности, цены на продовольствие снизились на 1,3%, а в горнодобывающей промышленности - на 0,5%, сообщает Trend.

В сравнении с предыдущим месяцем, в апреле цены на промышленную продукцию сократились на 1%. Однако цены на промышленную продукцию, предназначенную для внутреннего рынка Грузии, выросли на 2% по сравнению с апрелем 2022 года. Самое значительное повышение цен было отмечено в горнодобывающей промышленности (4,9%), перерабатывающей промышленности (3,5%) и продовольственной отрасли (3,2%).

Индекс цен производителей промышленной продукции, предназначенной на экспорт, снизился на 20,1% по сравнению с апрелем 2022 года. Цены на горнодобывающую промышленность упали на 23,8%, а цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 18,8%, включая снижение цен на напитки на 13,1%.

Цены на импортированную в Грузию промышленную продукцию в отчетном периоде сократились на 24%. Импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 24%.

По последним данным, уровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2023 года составил 2,7%, что оказалось ниже установленного целевого показателя в 3%. За год цены на продовольствие выросли на 5,9%. Однако в апреле 2023 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уровень инфляции показал отрицательное значение и составил -0,7%.