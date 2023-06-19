В Грузии обнародовали объем выплат пенсионерам

Заместитель директора Пенсионного агентства Грузии Георгий Чичинадзе проинформировал парламент о размере накопительной пенсии, выданной пенсионерам в рамках системы с 2019 по 2022 годы, сообщает Trend.

Согласно его заявлению, общая сумма выплат составила более 9,7 миллиона лари.

Чичинадзе представил отчет о работе Пенсионного агентства за 2022 год Финансово-бюджетному комитету парламента Грузии, который включал статистические данные и детальную информацию о работе Инвестиционной службы и доступности услуг.

Он отметил, что в 2022 году накопительная пенсия была назначена 1 858 лицам, а с 2019 по 2022 годы было выплачено 9 722 021,67 лари в качестве пенсии.

В течение 2022 года в систему пенсионного накопления присоединилось 1,4 миллиона трудоустроенных. Количество работодателей, зарегистрированных в системе агентства, составило около 95 тысяч, а общая сумма взносов за этот период составила почти 2,6 миллиарда лари.

Система накопительной пенсии в Грузии была введена с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, гражданам с годовым доходом менее 24 тысяч лари (9,2 тысячи долларов) перечисляется на пенсионный счет 6% от суммы их зарплаты: 2% платит сам гражданин, 2% - работодатель и еще 2% - государство. При годовой зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23 тысячи долларов) государство перечисляет лишь 1%.

Чичинадзе также сообщил о статусе внедрения системы управления информационной безопасностью и подчеркнул готовность Пенсионного агентства к сертификации на соответствие стандарту ISO 27001, что подтверждает соответствие работы агентства лучшей международной практике.

"С января 2022 года Инвестиционная служба начала публиковать ежемесячные отчеты о результатах инвестиционного портфеля, в которых подробно описываются текущие инвестиционные процессы в фонде", - добавил он.

Чичинадзе отметил, что в течение 2022 года одним из важных решений Инвестиционной службы было сохранение распределения портфеля, обеспечивающего максимальную защиту от инфляции.

"В первой половине 2022 года агентство сохранило значительную долю процентных счетов с переменной процентной ставкой, привязанных к ставке рефинансирования, что является способом косвенной страховки от инфляции", - сказал Чичинадзе.

Он также подчеркнул, что инвестирование пенсионных активов осуществлялось только в инвестиционный портфель с низким риском, согласно концепции комитета по управлению инвестициями, разработанной Инвестиционным советом.