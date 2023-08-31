Правительство Грузии отказало Зурабишвили в нескольких зарубежных поездках

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии не дало разрешение президенту страны Саломе Зурабишвили на визит в Германию.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Президенту Грузии также было отказано в поездках Украину, Швейцарию, Болгарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Чехию и Израиль.

Как отметили в пресс-службе правительства, согласно Конституции, осуществление внешней политики является прерогативой правительства и президент осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства Грузии.

Напомним, что ранее администрация президента Грузии сообщила, что Саломе Зурабишвили с 31 августа начинает поездку в европейские страны.