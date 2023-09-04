В Грузии стали проверять выхлопы автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Грузии приступили к проверке автомобилей на наличие выхлопных газов, объем которых превышает установленную норму вредных веществ, передает Trend.

Представители Минприроды в ходе патрулирования на дорогах будут проверять машины вне зависимости от того, прошли ли они до этого обязательное периодическое техническое инспектирование, или нет.

Контроль выхлопов автомобилей на первом этапе будет вестись в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.

За превышение содержания вредных веществ физическое лицо будет оштрафовано на 100 лари (более $38), а юридическое лицо - на 500 лари (около $194).