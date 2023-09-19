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Грузия поднялась в мировом рейтинге цифрового качества жизни

Грузия Материалы 19 сентября 2023 00:28 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В пятом годовом индексе цифрового качества жизни (DQL), проводимом Surfshark, Грузия поднялась на две позиции по сравнению с предыдущим годом и заняла 65-е место в мировом рейтинге, передает Trend.

Согласно информации, этот индекс оценивает "цифровое благополучие" 121 страны на основе пяти ключевых показателей.

Грузия продемонстрировала наилучшие результаты в области электронной безопасности, заняв 43-е место (на 9 позиций выше, чем в предыдущем году), но её худший показатель связан с качеством интернет-соединения, где она заняла 102-е место. Относительно доступности интернета Грузия заняла 48-е место, по инфраструктуре - 55-е место, а по электронному правительству (основанному на системах электронного документооборота и других информационных системах) - 80-е место.

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