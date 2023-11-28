Грузия ведет диалог с Бельгией по открытию переговоров о вступлении в ЕС

БАКУ /Trend/ - Власти Грузии активно взаимодействуют с Европейским союзом, с целью начать переговоры о вступлении республики в эту организацию. Об этом сообщил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, передает Trend.

"После получения Грузией европейской перспективы мы прилагаем усилия для достижения статуса кандидата и перехода к следующему этапу, начиная переговоры о вступлении. Ежедневно мы фокусируемся на продолжении и ускорении наших реформ, чтобы придать дополнительный импульс нашей повестке дня", - подчеркнул Дарчиашвили.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября объявила, что она рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о членстве и предоставить Грузии статус кандидата. ЕК положительно оценила реформы в Грузии, отметив, что ей еще предстоит выполнить определенные задачи. Также ЕС требует проведения судебной реформы.