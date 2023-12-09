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Более семи миллионов долларов будет выделено на расширение аэропорта Тбилиси

Грузия Материалы 9 декабря 2023 06:05 (UTC +04:00)
Более семи миллионов долларов будет выделено на расширение аэропорта Тбилиси

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Управляющая компания TAV Georgia объявила о намерении вложить 7 миллионов долларов в развитие тбилисского международного аэропорта в следующем году, передает Trend.

Сообщается, что также планируется инвестировать 2 миллиона долларов в аэропорт Батуми. Планируется расширение зон паспортного контроля и другой инфраструктуры с целью повышения пропускной способности обоих аэропортов.

Согласно информации, в настоящее время в Тбилиси завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, и продолжается расширение терминала для обслуживания вылета пассажиров.

Отметим, что TAV Urban Georgia является дочерней компанией консорциума турецких компаний TAV Airports Holding и URBAN.

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