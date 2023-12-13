Европейский парламент поддержал резолюцию по присвоению Грузии статус кандидата

БАКУ /Trend/ - Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую Совет Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата. Кроме того, Европарламент призывает Совет Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, передает Trend.

Согласно информации, за резолюцию проголосовали 468 депутатов Европарламента, против - 99, воздержались - 58.

В тексте резолюции об исключительной важности расширения ЕС подчеркивается, что это является мощным геополитическим инструментом для ЕС и стратегическим вложением в мир и безопасность.

Согласно заявлению Европарламента, европейские парламентарии призывают Совет Евросоюза принять решение о начале переговоров о присоединении Украины и Республики Молдова на заседании 14-15 декабря. При условии принятия каких-то шагов по реформе они также высказали готовность начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной и предоставить Грузии статус кандидата.