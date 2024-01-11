Названа дата парламентских выборов в Грузии

БАКУ /Trend/ - Центризбирком Грузии призвал политические партии, включая правящую "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и 11 оппозиционных партий, участвовавших в предыдущих выборах, подать заявления для участия в парламентских выборах, запланированных на 26 октября 2024 года, передает Trend.

Партии, представленные в парламенте по итогам 2020 года, должны подать заявление в Центризбирком не позднее чем за 57 дней до дня выборов.

Другие политические партии, не входящие в предыдущий парламент, должны обратиться в Центризбирком до 15 июля для получения образцов бланков сбора подписей сторонников. Затем, не позднее 1 августа, они должны представить список из не менее чем 25,000 подписей поддержки.

Выборы в этот раз будут проведены только по пропорциональной системе с барьером в 5%.