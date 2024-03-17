В Мексике похищены около 30 граждан Грузии

БАКУ /Trend/ - До 30 граждан Грузии, предположительно, уже третий день находятся в заложниках у одного из наркокартелей в Мексике, сообщают грузинские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, на мексиканской границе всего было похищено до 120 человек, в том числе 30 грузинских граждан. Похитители требуют выкуп в размере $90 тысяч.

Представители МИД Грузии сообщили, что посольство страны в Мексике уже установило контакт с мексиканской миграционной службой и пытается установить возможное местонахождение грузинских граждан.