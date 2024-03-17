Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

В Мексике похищены около 30 граждан Грузии

Грузия Материалы 17 марта 2024 03:31 (UTC +04:00)
В Мексике похищены около 30 граждан Грузии

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - До 30 граждан Грузии, предположительно, уже третий день находятся в заложниках у одного из наркокартелей в Мексике, сообщают грузинские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, на мексиканской границе всего было похищено до 120 человек, в том числе 30 грузинских граждан. Похитители требуют выкуп в размере $90 тысяч.

Представители МИД Грузии сообщили, что посольство страны в Мексике уже установило контакт с мексиканской миграционной службой и пытается установить возможное местонахождение грузинских граждан.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости