В Грузии снизилась рождаемость

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Грузии число новорожденных составило 40 214, что на 5% меньше, чем в предыдущем году, сообщила Национальная служба статистики Грузии, передает Trend.

Из этого числа 21 010 были мальчиками, а 19 204 - девочками.

Тбилиси остается лидером по числу новорожденных, зарегистрировав 13 697 случаев, в то время как регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети показал самый низкий показатель.

Доля первенцев снизилась до 37,7%, в то время как доля вторых детей осталась почти неизменной - 33,6%, а доля третьих и последующих детей выросла с 26,6% до 27,5%.

Средний возраст матери при рождении первенца в 2023 году составил 26,7 года. Доля матерей в возрасте до 25 лет снизилась с 26,5% до 24,6%, а в возрастной группе от 25 до 39 лет - с 69,6% до 69,4%. Среди матерей старше 40 лет было замечено увеличение доли с 4% до 6%.

Смертность в Грузии превышает рождаемость, и в 2023 году число умерших превысило число новорожденных на 2 542 человека. Отрицательный естественный прирост населения отмечен во всех регионах, за исключением Тбилиси, Аджарии и региона Квемо Картли.

Коэффициент младенческой смертности (количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 живорождений) — 8,2 на тысячу. Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет — 9,5 на тысячу.