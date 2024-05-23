Экспорт грузинского вина с начала года вырос на 61%

БАКУ /Trend/ - С начала года экспорт грузинского вина достиг рекордных цифр: за январь-апрель было вывезено 45 139 тонн вина на сумму 126,5 миллиона долларов, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Основным экспортным рынком остается Россия, на которую приходится 78,6% поставок. Грузинские виноделы заработали на российском рынке 99,5 миллиона долларов, что представляет собой рост более чем на 90%.

Доля поставок в страны ЕС составляет 8% от общего объема, с продажами вина на сумму 10,217 миллиона долларов.

Основные рынки сбыта:

Россия — $99,5 млн, 37 045 тонн;

Польша – $4,9 млн, 2006 тонн;

Украина – $3,9 млн, 1 415 тонн;

Казахстан — $2,9 млн, 893 тонны;

Китай – $2,2 млн, 633 тонны;

США – $2,1 млн, 363 тонны;

Германия – $2 млн, 452 тонны;

Беларусь — $1,8 млн, 640 тонн;

Латвия – $1,1 млн, 314 тонн;

Литва — $664 тыс., 197 тонн.