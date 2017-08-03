Император Японии утвердил состав нового кабинета министров

3 августа 2017 12:31 (UTC+04:00)

Император Японии Акихито официально утвердил в четверг состав нового правительства страны, который ему представил премьер-министр Синдзо Абэ, передает ТАСС. Торжественная церемония по этому случаю прошла в Императорском дворце в Токио.

Согласно конституции Японии, император должен утвердить назначение министров по представлению главы правительства.

Только пятеро министров из 19 сохранили свои посты в новом составе японского кабмина. Среди них ближайшие соратники Абэ - вице-премьер, министр финансов Таро Асо, генсек кабмина Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией.

Новым министром иностранных дел, сменившим на этом посту Фумио Кисиду, стал Таро Коно. В 2015-2016 гг. он был главой ведомства по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности. Коно поддерживает курс Абэ на пересмотр девятой "мирной" статьи конституции. В то же время, несмотря на положительное отношение к стратегическому альянсу между Токио и Вашингтоном, он считается сторонником пересмотра соглашения о статусе американских вооруженных сил на территории Японии.

Проблемный пост министра обороны Японии достался Ицунори Онодэре, который уже занимал эту должность в 2012-2014 годах. В частности, он принимал участие в первой встрече глав МИД и Минобороны Японии и РФ в формате "два плюс два", состоявшейся в ноябре 2013 года. Онодэра известен как сторонник повышения оборонного потенциала Японии. Группа депутатов под его руководством разработала пакет предложений, касающихся приобретения систем противоракетной обороны Aegis Ashore, а также принятия на вооружение Сил самообороны наступательных средств - крылатых ракет.

Масштабные перестановки в правительстве Японии прошли на фоне продолжающегося падения рейтинга правящей Либерально-демократической партии страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Внесением изменений в состав кабинета министров Абэ рассчитывает остановить падение рейтинга и вернуть доверие избирателей.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Другие страны 09:06
Азербайджан и Япония обсудили открытие регулярных авиарейсов
Бизнес 28 июля 11:05
Япония расширила санкции против КНДР
В мире 28 июля 10:20
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 24 июля 01:12
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 20 июля 06:13
В Японии из-за жары погибли шесть человек
Другие страны 19 июля 08:28
В Японии более 21 тысячи человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
Другие страны 18 июля 06:16
В Японии более 600 человек госпитализированы за сутки из-за жары
Другие страны 17 июля 16:38
Число жертв наводнений на юго-западе Японии достигло 32 человек
Другие страны 15 июля 17:48
В Японии из-за ливней полностью эвакуируют один из городов
Другие страны 14 июля 06:51
На юго-западе Японии наводнения и паводки унесли жизни 29 человек
Другие страны 13 июля 05:13
Синдзо Абэ призвал Си Цзиньпина приостановить экспорт нефти в КНДР
Другие страны 12 июля 02:32
В Японии произошло землетрясение
Другие страны 11 июля 08:01
В Японии шесть человек погибли из-за жары
Другие страны 11 июля 07:26
Число жертв ливней на юго-западе Японии выросло до 18 человек
Другие страны 9 июля 07:32
Число жертв наводнений в Японии достигло 15 человек
Другие страны 8 июля 05:38
В Японии ливни стали причиной гибели шести человек
Другие страны 7 июля 07:59
На юго-западе Японии из-за дождей возникла чрезвычайная ситуация
Другие страны 6 июля 06:44