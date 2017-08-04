Жертвами налета ВВС коалиции в Ракке стали семеро детей

4 августа 2017 12:14 (UTC+04:00)

ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в пятницу позиции террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Ракка. Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA, в результате налета погибли восемь человек из одной семьи, среди них семь детей и женщина.

По информации агентства, удары наносились ранним утром по кварталам в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави, а также рядом с армейской казармой на севере города, захваченной боевиками.

28 июля жертвами бомбардировки в Ракке стали свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще порядка 90 человек получили ранения.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате, который служит главным форпостом террористов в Сирии, начался 6 июня.

Azernews Newspaper
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