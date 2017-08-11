ЕС ввел в действие новые санкции против КНДР

11 августа 2017 14:34 (UTC+04:00)

ЕС ввел в пятницу в действие новые санкции против КНДР, в рамках которых девять человек и четыре организации добавлены к черному списку для этой страны с целью реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2371 от 5 августа.

Об этом говорится в публикации постановления Совета ЕС в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

"Совет добавил девять человек и четыре структуры, в том числе принадлежащий государству Банк внешней торговли, к списку юридических и физических лиц, которые подвергаются запрету на въезд и заморозке банковских активов", - говорится в заявлении Совета ЕС.

С этого момента в черный список ЕС для КНДР входят 103 человека и 57 организаций.

Совет Безопасности ООН в субботу ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР некоторых минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных полезных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. В соответствии с документом странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Azernews Newspaper
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