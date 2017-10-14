Генсек ООН выразил надежду на сохранение соглашения с Ираном по атому

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после заявлений президента США Дональда Трампа о соглашении по ядерной программе Ирана выразил надежду, что сделка будет сохранена, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь неоднократно говорил, что принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было очень важным достижением для консолидации режима ядерного нераспространения и продвижения глобального мира и безопасности. Он очень надеется, что он (СВПД) будет сохранен", — говорится в заявлении пресс-службы.

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.