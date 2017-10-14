Генсек ООН выразил надежду на сохранение соглашения с Ираном по атому

14 октября 2017 03:57 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после заявлений президента США Дональда Трампа о соглашении по ядерной программе Ирана выразил надежду, что сделка будет сохранена, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь неоднократно говорил, что принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было очень важным достижением для консолидации режима ядерного нераспространения и продвижения глобального мира и безопасности. Он очень надеется, что он (СВПД) будет сохранен", — говорится в заявлении пресс-службы.

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ОАЭ заявили о полной поддержке американской стратегии по Ирану
Арабские страны 09:42
Госдеп отверг выход США из сделки по иранскому атому
США 07:38
Макрон заверил Рухани в намерении Европы выполнять соглашение по атому
Европа 02:37
В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
Политика 00:52
Могерини: Мировое сообщество не намерено пересматривать иранское соглашение
Политика 00:21
Трамп распорядится ввести санкции против иранского КСИР
Политика 13 октября 20:39
США хотят начать работу над новым соглашением по иранской ядерной программе
США 13 октября 20:37
Тегеран соблюдает все обязательства по СВПД
Иран 13 октября 13:09
Иран заинтересован в поставках белорусской говядины
Иран 13 октября 11:52
Туркменистан нацелен на экспорт электроэнергии в Иран, Турцию и Пакистан
Энергетика 13 октября 10:29
Спецдокладчик ООН готов к дальнейшему сотрудничеству с Узбекистаном
Узбекистан 13 октября 07:26
В ООН сообщили о росте числа жертв авиаударов в Афганистане
Другие страны 12 октября 18:59
Состоялся телефонный разговор Могерини и Габриэля с Зарифом
Иран 12 октября 17:21
Готовится визит Путина в Иран 1 ноября
Россия 12 октября 16:18
Путин до конца года примет участие во встрече с коллегами из Ирана и Азербайджана
Россия 12 октября 15:00
Трамп не определился с будущим ядерной сделки с Ираном
США 12 октября 09:32
Трамп не определился с будущим ядерной сделки с Ираном
США 12 октября 06:27
Конгрессмены настаивают на соблюдении США сделки с Ираном
США 11 октября 21:14