В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие (Обновлено) (Фото)

11:06 (GMT+4) Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Мельбурне в Австралии возросло до 15, из них 13 госпитализированы, двое получают помощь на месте, сообщила скорая помощь, передает РИА Новости.

"Медработники на данный момент доставили 13 человек в больницы города. Еще двум врачи оказывают помощь на месте", — сообщила скорая помощь в Twitter.

10:51 (GMT+4) Двенадцать человек пострадали в результате наезда автомобиля в австралийском Мельбурне, некоторые находятся в тяжелом состоянии, сообщила скорая помощь, передает РИА Новости.

"Медработники оказывают помощь и транспортируют в больницу 12 пострадавших в результате инцидента в городе, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", — сообщила в Twitter скорая помощь.

10:31 (GMT+4) Автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, есть пострадавшие, водитель задержан, сообщили в полиции штата Виктория, передает РИА Новости.

"В настоящий момент полиция находится на месте происшествия на улице Флиндерс… где автомобиль наехал на нескольких пешеходов. Полиция задержала водителя. На данный момент точное число пострадавших неизвестно", — говорится на странице полиции в Twitter.

Сообщается, что полиция опрашивает свидетелей происшествия и советует избегать район инцидента.

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