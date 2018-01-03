Южная Корея считает большим прорывом готовность КНДР начать диалог

Южная Корея приветствует и считает большим прорывом готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме и возобновить межкорейский диалог. Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap, заявил официальный представитель президента Республики Корея.

Ранее КНДР объявила, что восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что Северная и Южная Кореи таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее Сеул также предложил провести переговоры по этой же проблеме в Пханмунджоме 9 января.

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