Apple пообещала оградить детей от iPhone

Apple ответила на призыв инвесторов решить проблему зависимости подрастающего поколения от смартфонов и пообещала бороться с детской гаджетоманией. Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на портале iMore, передает РИА Новости.

"Apple всегда заботилась о детях. Мы много работаем над продуктом, который бы вдохновлял, развлекал и развивал детей. При этом мы помогаем родителям защищать их в режиме "онлайн",- отметил представитель корпорации, подчеркнув, что в руководстве учтут пожелания спонсоров.

"Мы думаем о влиянии наших продуктов на потребителей и принимаем на себя ответственность", - добавил он.

Подобная реакция связана с публикацией открытого письма крупных инвесторов, которые владеют акциями Apple на сумму в два миллиарда долларов. К компании обратились с просьбой дать родителям больше возможностей для контроля за тем, как их дети пользуются устройствами. Таким образом спонсоры намерены снизить уровень зависимости молодежи от гаджетов.

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