Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram

14 января 2018 14:31 (UTC+04:00)

Пользователи мессенджера Telegram начали получать по электронной почте фальшивые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом сообщил канал "Код Дурова", передает РИА Новости.

В письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. Монета, как утверждают мошенники, будет размещена на бирже с 1 февраля 2018 года, и у "избранных пользователей" есть возможность приобрести ее по цене от 15 центов за штуку.

У "проекта" также есть сайт. В разделе "Команда" указаны реальные разработчики Telegram, там также опубликован фрагмент презентации Gram и TON, который ранее появился в СМИ. При этом, по данным сервиса регистрации доменных имен, мошеннический сайт зарегистрирован 6 января 2018 анонимными пользователями.


В начале января портал TechCrunch сообщил о планах Telegram запустить собственную криптовалюту и блокчейн-платформу третьего поколения. По сведениям издания, компания рассчитывает привлечь до 500 миллионов долларов на предпродаже, а в перспективе общий объем размещения составит от трех до пяти миллиардов долларов.

Основатель Telegram Павел Дуров не комментировал эту информацию. Официальных материалов о проектах TON и GRAM не публиковалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Биткоин дорожает после опровержения запрета криптовалют в Южной Корее
Бизнес 12 января 11:47
Министр экономики Турции призвал воздержаться от использования криптовалют
Бизнес 11 января 13:12
Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов
Бизнес 11 января 09:54
Стоимость биткоина снижается на фоне внимания к новым криптовалютам
Бизнес 10 января 10:58
Цукерберг заявил о возможном использовании криптовалют в сервисах Facebook
В мире 5 января 01:00
Муфтий Египта: Биткоин запрещен исламом
Арабские страны 3 января 12:29
В Сингапуре внедрят прокат велосипедов за биткоины
В мире 27 декабря 2017 11:09
Курс биткоина растет после рекордного падения
Экономика 27 декабря 2017 09:56
В еще одной стране исключили легализацию криптовалют
Бизнес 24 декабря 2017 11:19
Биткоин достигал 12 тысячи долларов на коррекционном падении
Экономика 22 декабря 2017 14:39
Специалисты прогнозируют России лидирующие позиции по внедрению криптовалют
В мире 21 декабря 2017 19:19
Курс биткоина остается стабильным, Bitcoin Cash — дорожает
Экономика 21 декабря 2017 10:40
Рынок криптовалют продолжает рост
Экономика 19 декабря 2017 10:05
Нужна ли Азербайджану криптовалюта?
Бизнес 13 декабря 2017 21:03
В Венесуэле создали управление по криптовалюте
Другие страны 9 декабря 2017 04:31
Биткоин установил новый рекорд, превысив отметку в 12 тысяч долларов
Экономика 6 декабря 2017 08:19
Венесуэла создаст систему криптовалюты для преодоления финансовой блокады
Другие страны 4 декабря 2017 07:13
Страны БРИКС создадут рабочую группу по правовому регулированию криптовалют
Экономика 30 ноября 2017 15:55