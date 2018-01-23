Постпред Франции при ООН допустил возможность распада Сирии

Ситуация в Сирии находится на перепутье, и страну может ждать распад на несколько частей, этнические чистки и новая волна терроризма и массовый исход людей, если международное сообщество не добьется мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал в понедельник журналистам постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, комментируя проведение Турцией военной операции в районе сирийского города Африн, передает ТАСС.



"Если вопрос состоит в том, тяжела ли ситуация, то да, в этом нет никаких сомнений. Я твердо убежден, что страна стоит на перепутье, что возможно худшее: раздробление, этнические чистки, отчаяние суннитского меньшинства, которое приведет к новой волне терроризма, новым гуманитарным трагедиям, волнам миграции. Все это возможно", - сказал дипломат по итогам закрытого совещания Совета Безопасности.

В то же время он подчеркнул, что "другой путь, трудный путь к миру, все еще открыт". "Если мы закатаем рукава, если найдем способ убедить американцев, европейцев, русских и других действовать в одном направлении, добиваться мира, то это будет возможно", - отметил Делаттр. По его словам, международное сообщество должно признать необходимость "всестороннего политического решения в Сирии". "Единственный способ предотвратить мрачный сценарий - это всем вместе подготовиться к Вене и другим дипломатическим мероприятиям

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