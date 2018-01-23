Постпред Франции при ООН допустил возможность распада Сирии

23 января 2018 04:18 (UTC+04:00)

Ситуация в Сирии находится на перепутье, и страну может ждать распад на несколько частей, этнические чистки и новая волна терроризма и массовый исход людей, если международное сообщество не добьется мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал в понедельник журналистам постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, комментируя проведение Турцией военной операции в районе сирийского города Африн, передает ТАСС.

"Если вопрос состоит в том, тяжела ли ситуация, то да, в этом нет никаких сомнений. Я твердо убежден, что страна стоит на перепутье, что возможно худшее: раздробление, этнические чистки, отчаяние суннитского меньшинства, которое приведет к новой волне терроризма, новым гуманитарным трагедиям, волнам миграции. Все это возможно", - сказал дипломат по итогам закрытого совещания Совета Безопасности.

В то же время он подчеркнул, что "другой путь, трудный путь к миру, все еще открыт". "Если мы закатаем рукава, если найдем способ убедить американцев, европейцев, русских и других действовать в одном направлении, добиваться мира, то это будет возможно", - отметил Делаттр. По его словам, международное сообщество должно признать необходимость "всестороннего политического решения в Сирии". "Единственный способ предотвратить мрачный сценарий - это всем вместе подготовиться к Вене и другим дипломатическим мероприятиям

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Турции открыли новый фронт в Сирии
Турция 05:48
Джонсон и Тиллерсон обсудили, как завершить правление Асада
В мире 00:00
США надеются на создание совместно с Турцией "зоны безопасности" в Сирии
США 22 января 21:50
Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине
Россия 22 января 15:23
Лавров: США пытаются контролировать территорию на турецко-сирийской границе
Турция 22 января 15:05
НАТО считает операцию «Оливковая ветвь» самообороной
Турция 22 января 14:37
В Кабуле совершено нападение на сотрудников миссии ООН
Другие страны 22 января 12:58
ВС Турции уничтожили позиции PYD/YPG в Сирии, с которых был обстрелян турецкий Рейханлы
Турция 22 января 00:21
Турецкий Килис вновь подвергся ракетному обстрелу: 7 раненых
Турция 21 января 22:40
Совбез ООН в понедельник проведет консультации по ситуации в Сирии
Другие страны 21 января 22:19
При обстреле турецкого Рейханлы из Африна погиб человек, 32 ранены
Турция 21 января 18:15
Франция просит созвать срочное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии
Европа 21 января 15:57
Анкара и Париж обсудили операцию в Африне
Турция 21 января 13:46
Франция отозвала заявку на проведение Expo-2025
Общество 21 января 12:55
Турция проинформирует послов стран региона об операции в Африне
Турция 21 января 12:02
Турецкий Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии
Турция 21 января 06:55
Главы генштабов Турции, России и США обсудили операцию в Африне
Турция 21 января 00:33
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
В мире 20 января 22:44