В Facebook и Instagram произошел сбой

26 января 2018 01:08 (UTC+04:00)

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе сервисов, передает РИА Новости со ссылкой на сайт сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сайт сообщает, что проблемы в работе Instagram начались с 13:13 EST, а сбои в работе Facebook - с 13.16 EST.

По данным сайта, множество пользователей из США, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли войти в социальную сеть и просматривать картинки.

Пользователи Instagram из Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, России, Германии, США и Бразилии испытывали затруднения с обновлениями новостной ленты и не могли войти в свой аккаунт.

В декабре жители Европы уже сталкивались со сбоями в работе Facebook.

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Azernews Newspaper
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