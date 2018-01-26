Спасатели нашли живыми пропавших на Эльбрусе белорусских альпинистов

26 января 2018 20:31 (UTC+04:00)

Спасатели нашли живыми на Эльбрусе двух альпинистов из Белоруссии, которые больше недели не выходили на связь, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Утром в четверг поступило сообщение, что не зарегистрированная у спасателей группа из двух альпинистов из Белоруссии с 17 января не выходит на связь. На поиски спортсменов на восточный склон Эльбруса выдвинулась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Вечером поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Утром в пятницу поиски спортсменов были возобновлены. Участие в них принимали десять спасателей на трех единицах техники.

"Спасатели нашли альпинистов на высоте 3600 метров в ущелье Ирик-Чат на восточном склоне Эльбруса. Все живы, сейчас они все вместе спускаются вниз", - сказал Беров.

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