Около 2 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018

22 марта 2018 16:22 (UTC+04:00)

Около 2 млн билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу, более половины из них приобрели иностранные болельщики. Об этом сообщил журналистам в четверг директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит, передает ТАСС.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на "Екатеринбург-Арене", в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион, а в четверг - инфраструктуру Саранска и стадион "Мордовия-Арена". Инспекции еще предстоит посетить стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

"Билеты продаются очень хорошо, более 2 млн билетов продано. На первые две игры в Саранске билеты тоже проданы. Более 50% билетов было продано иностранным болельщикам, я думаю, что чемпионат мира по футболу - отличная возможность для людей приехать в Россию и, в частности, открыть для себя Саранск", - отметил Смит.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Стадион "Мордовия-Арена", который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей турнира - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира.

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