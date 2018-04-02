Лига арабских государств созывает экстренное заседание по Палестине

2 апреля 2018 01:20 (UTC+04:00)

Лига арабских государств (ЛАГ) созывает 3 апреля экстренное заседание по ситуацию в секторе Газа на уровне постоянных представителей. Об этом сообщил в воскресенье помощник генерального секретаря панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али, передает ТАСС со ссылкой на газету Ad Dustour.

С запросом о проведении экстренной встречи обратилась Палестина. Ее поддержали Египет, Кувейт и Иордания.

В минувшую пятницу тысячи палестинцев вышли на акции протеста, приуроченные к отмечаемому арабами 30 марта Дню земли. Демонстранты, собравшиеся вдоль границы сектора Газа и Израиля, требовали вернуть палестинских беженцев к их родным очагам. Во многих районах народные выступления оборачивались столкновениями с израильскими войсками и полицией. В результате погибли 16 палестинцев, ранения получили около полутора тысяч человек.

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