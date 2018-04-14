Генсек ООН призвал проявить сдержанность и избежать эскалации вокруг Сирии

14 апреля 2018 08:28 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов США, Франции и Британии по Сирии призвал все страны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

"Я призываю государства-члены ООН проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии", — говорится в распространенном заявлении главы всемирной организации.

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