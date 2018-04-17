Три четверти населения Йемена нуждаются в гумпомощи - USAID

Три четверти населения Йемена нуждаются в гуманитарной помощи, это самый крупный гуманитарный кризис, заявил зампомощника главы Агентства США по международному развитию (USAID) по вопросам демократии, конфликтов и гуманитарной помощи Роберт Дженкинс, передает РИА Новости.

Выступая в комитете Сената США по международным делам, Дженкинс рассказал, что население Йемена составляет 29 миллионов человек. При этом 22 миллиона из них, в том числе 450 тысяч детей, нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет около 75% населения, уточнил Дженкинс.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Йеменские власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.

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