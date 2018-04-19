Представители силовых ведомств Ирака, Ирана, РФ, Сирии провели встречу в Багдаде

19 апреля 2018 19:44 (UTC+04:00)

Представители Вооруженных сил и спецслужб Ирака, Ирана, России и Сирии обсудили координацию в сфере борьбы с терроризмом в ходе встречи, состоявшейся в четверг в Багдаде, где действует информационно-координационный центр этих четырех стран. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Министерство обороны Ирана, передает ТАСС.

"Сотрудничество в сфере разведки между нашими четырьмя странами, направленное на достижение общих целей в борьбе с терроризмом, стало успешным экспериментом, направленным на восстановление стабильности и безопасности, и оно должно стать основой для будущего сотрудничества", - цитирует AFP слова министра обороны Ирана Амира Хатами, который прибыл в среду с двухдневным визитом в Багдад. Хатами добавил, что сотрудничество Ирака, Ирана, России и Сирии имело большое значение для разгрома террористической организации "Исламское государство".

По словам источников AFP, на совещании представителей силовых структур в четверг Ирак представлял глава военной разведки Саад аль-Аляк. Представителей трех других государств, участвовавших в заседании, агентство не называет.

Канцелярия главнокомандующего вооруженных сил Ирака, премьер-министра Хейдара аль-Абади сообщила, что в четверг иракская военная авиация нанесла удары по позициям группировки ИГ на территории Сирии. Удары наносились в тесной координации с властями Дамаска, заявил официальный представитель Минобороны Ирака Яхья аз-Зубейди.

Глава Минобороны Ирана генерал-майор Амир Хатами заявил в среду в Багдаде, что Тегеран высоко ценит сотрудничество с Багдадом, Дамаском и Москвой в борьбе с террористическими группировками в регионе. По его словам, кооперация между Ираном, Ираком, Сирией и Россией стала примером того, что касается вопроса борьбы с терроризмом.

Информационно-координационный центр в Багдаде был создан в октябре 2015 года. В его работе участвуют Россия, Ирак, Сирия и Иран. Целью работы центра является координация и обмен информацией по вопросам, относящимся к урегулированию ситуации в Сирии.

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